Roma: squadra in partenza da Tirana (FOTO)

Con la coppa della Conference League la Roma torna da Tirana: i giallorossi hanno battuto il Feyenoord per 1-0 grazie alla rete di Nicolò Zaniolo in finale. Come mostra il club giallorosso, la Roma è in partenza dall'Albania per raggiungere Roma, dove l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto intorno alle 4 del mattino. La città dal fischio finale del direttore di gara è esplosa di gioia.