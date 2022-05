Instagram, Svilar saluta il Benfica: "Grazie di tutto, è stato un piacere" (FOTO)

Mile Svilar saluta il Benfica. Con un post su Instagram, l'estremo difensore ha voluto dire addio al club portoghese ed ai suoi tifosi prima di trasferirsi a parametro zero alla Roma in estate con l'inizio della nuova stagione. Il classe '99 avrebbe già svolto le visite mediche e firmato un contratto fino al 2027 con i giallorossi e sarà il vice di Rui Patricio almeno per il momento. "Grazie di tutto Benfica, è stato un piacere. Benfica Sempre, Partner n. 208499" - il suo addio sui social.