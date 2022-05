Oggi Blanco ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato che andrà a Tirana. Non solo: il cantante, noto tifoso giallorosso, ha anche confessato di essere più in ansia per la finale di Conference League che per la notte dell'Eurovision. La Roma in serata ha dedicato a Blanco un post su Instagram: "Buona fortuna all'Eurovision".

Il cantante ha risposto al post su Instagram commentando: "FORZA ROMA", con due cuori giallorossi.