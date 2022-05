Blanco: "Sarò a Tirana. Ho l'ansia per la finale, non per l'Eurovision..."

LA STAMPA - Il cantante Riccardo Fabbriconi, meglio noto come Blanco, ha parlato in esclusiva ai microfoni del quotidiano. Il giovane, tifosissimo della Roma, parteciperà in coppia con Mahmood alla finale dell'Eurovision 2022 e, oltre a commentare le sue emozioni per questo grandioso evento, ha annunciato la sua presenza allo stadio in occasione della finale di Conference League, nella quale la sua Roma sfiderà il Feyenoord. Ecco le sue parole.

Blanco, andrai a vedere la Roma nella finale di Conference League a Tirana?

«Certo che ci andrò! Quella sì che mi fa venire l’ansia, non Eurovision...»

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE