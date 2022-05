Instagram, Abraham: "Mamma sono parte della storia". E rimane sconvolto dall'accoglienza dei tifosi (FOTO)

La Roma è nella storia, così come i giocatori che hanno vinto la prima edizione della Conference League. I giallorossi sono tornati da Tirana ed ora stanno festeggiando nella Capitale con i propri tifosi. Ovviamente sui pullman in cui si trovano i componenti della squadra c'è anche Abraham, super protagonista di questo successo. L'inglese ha pubblicato su Instagram dei video in cui riprende l'accoglienza dei tifosi: "Mamma sono nella storia". Ed un semplice ma significativo "Wow, solo wow" per descrivere l'ambiente.