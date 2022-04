VIDEO - Il viaggio del Bodø/Glimt alla volta di Roma

Come noto ormai da qualche giorno il Bodø/Glimt gioca d'anticipo: la squadra norvegese preparerà la sfida contro la Roma di giovedì nella Capitale. E sui canali social del club spuntano le immagini del viaggio di Knutsen - ancora pungente con dichiarazioni rivolte a Mourinho e il suo staff - e i suoi per raggiungere la Città Eterna: dall'arrivo in aeroporto in Norvegia alle fasi di volo, con tanto di partita a carte durante la tratta.