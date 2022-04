Twitter, Kumbulla pensa al Bologna: "In preparazione per l'importante gara di domenica" (FOTO)

Archiviato il Leicester, la Roma è tornata a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di campionato contro il Bologna, in programma domenica 1 maggio alle ore 20:45. Marash Kumbulla, difensore dei giallorossi, ha pubblicato su Twitter uno scatto della sessione di allenamento odierno: "In preparazione per l'importante gara di domenica! Forza Roma, avanti così!" - il commento dell'albanese-.