Instagram, Calafiori difende Raiola: "Ribrezzo per chi specula sulla vita delle persone" (FOTO)

Dopo il lancio della falsa notizia della morte di Mino Raiola e le smentite arrivate sia dal primario del San Raffaele - dove il super agente è ricoverato - che dallo stesso procuratore su Twitter, arrivano anche le voci dei calciatori. Ci ha tenuto a dire la sua Riccardo Calafiori, terzino di proprietà della Roma in prestito al Genoa: "Mi rendo conto sempre di più delle persone di m***a di cui siamo circondati e ormai faccio anche fatica a stupirmi di certe situazioni... Ma sicuramente speculare sulla vita o sulla morte di una persona, importante o meno che sia, per fare qualche soldo in più o avere un po' più di visibilità, mi provoca un forte ribrezzo".

"E le persone che festeggiano la morte di un uomo - prosegue Calafiori -. tra l'altro anche vero e buono dentro l'anima, sono ancora peggio. Fate schifo!".