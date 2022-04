"Morto Mino Raiola": ma è una fake-news. E il procuratore twitta beffardo: "A quanto pare resuscito anche"

AGGIORNAMENTO 14.48 - Anche Mino Raiola trova la forza di rispondere alle fake news circolate nelle ultime ore: sul suo profilo Twitter ufficiale compare il seguente messaggio: "Stato di salute al momento, per chi se lo chiede: infastidito. Mi hanno ucciso per la seconda volta in 4 mesi. A quanto pare sono anche capace di resuscitare"

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

