VIDEO - DARBOE: "Quando incontrate altri rifugiati ricordate la mia storia. Non siamo così diversi"

Dal Gambia alla Roma con un viaggio arduo nel mezzo: è la storia del centrocampista giallorosso Ebrima Darboe, che si racconta tramite i canali dell'UNICEF. "Io sono nato in Gambia il 6 giugno 2001, non siamo ricchi ma ci divertiamo. Ero l'unica scelta che avevo e ho deciso di partire: il viaggio è stato lungo e duro. Partivamo con il pullman da un Paese all'altro fino in Libia, il viaggio è durato tre mesi - spiega -. Quando è arrivato il momento siamo andati in mare per partire e quando siamo partiti con un gommone dopo due ore e mezzo è arrivata una nave grande, una di quelle che salvano le persone. Eravamo tutti felici perché avevamo la speranza di avere una vita migliore".

"Mi hanno detto 'Cercheremo di portarti alla Roma' ed 'Cosa? Alla Roma?'. Conoscevo Roma anche quando ero in Gambia - conclude sorridendo -. Quindi quando incontrate altri rifugiati ricordatevi la mia storia, ricordatevi che non siamo così diversi".

Ebrima Darboe recounts his journey from The Gambia to one of Italy's top football clubs.

@officialasroma

