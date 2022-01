Instagram, Villar e l'abbraccio al fisioterapista Martinelli: "Grande" (FOTO)

Dall'arrivo in giallorosso di Josè Mourinho, Gonzalo Villar non è certo tra i calciatori più impiegati. Il centrocampista della Roma rimane spesso fuori dalle scelte del mister, e non a caso si parla della possibilità che lasci Trigoria a gennaio. Ma i rapporti con lo staff sembrano essere comunque molto distesi, come testimonia uno scatto pubblicato proprio da Villar su Instagram. Nella foto lo si vede stringere a sé Walter Martinelli, fisioterapista ed osteopata della Roma e della Nazionale, e il commento del giocatore è chiaro: "Grande", con tanto di cuoricino a corredo.