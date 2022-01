Calciomercato Roma: resiste l'interesse per Vecino. Villar nel mirino dell'Inter

Nei giorni scorsi Matias Vecino è stato accostato alla Roma come possibile rinforzo per la mediana. Secondo quanto riferisce il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari l'interesse per il giocatore dell'Inter sarebbe ancora vivo e potrebbe fargli spazio proprio Gonzalo Villar, finito nel mirino di Inzaghi.

