Instagram, Veretout in vacanza a Roccaraso. Rui Patricio torna a Leiria: "La mia città" (FOTO e VIDEO)

I calciatori della Roma stanno sfruttando i giorni liberi concessi da José Mourinho. L'allenatore portoghese ha infatti fissato la ripresa degli allenamenti a lunedì, giorno in cui la squadra tornerà a Trigoria per iniziare a preparare la sfida con il Genoa. Jordan Veretout, in compagnia della moglie, ha sfruttato l'occasione per rilassarsi in Abruzzo, a Roccaraso, come testimoniato da una foto su Instagram. Rui Patricio invece è tornato in Portogallo con la famiglia, più precisamente a Leiria, la sua città natale. Il portiere giallorosso ha fatto visita alla statua a lui dedicata, che ritrae la parata che effettuò sul colpo di testa di Griezmann nella finale di Euro 2016.