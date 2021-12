Momento non felicissimo per Gonzalo Villar, che continua a trovare poco spazio nello scacchiere di Josè Mourinho. Anche a Bergamo lo spagnolo è rimasto a guardare, ma la voglia e la determinazione non mancano. Lo dimostra il gran gol segnato nell'allenamento di oggi, col video ricondiviso poi sul suo profilo Instagram con scritto: "Continuare così"