Social, i complimenti di El Shaarawy: "Bravi tutti". Abraham: "Primi nel gruppo". Mayoral: "Sempre speciale giocare e segnare". Bove: "Partita importantissima per il nostro cammino europeo". Kumbulla: "Testa al campionato" (FOTO)

La Roma torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e lo fa nella trasferta in Bulgaria imponendosi per 2-3 contro il CSKA Sofia grazie alla doppietta di Abraham ed alla rete di Mayoral. Grazie a questi tre punti ed al pareggio del Bodo/Glimt in casa dello Zorya Luhansk, i giallorossi si sono aggiudicati il primato nel girone di Conference League, evitando così gli spareggi ed accedendo direttamente agli ottavi di finale. I calciatori della Roma hanno festeggiato sui social la vittoria ed il primo posto.

Il primo è Stephan El Shaarawy, che ha voluto celebrare su Instagram il traguardo raggiunto dai compagni di squadra: "Bravi tutti. Vittoria e diretti agli ottavi".

Tammy Abraham, autore di una doppietta, si è espresso così su Twitter: "Altri 2 gol. Primi nel gruppo. 100 gol tra i professionisti".

Borja Mayoral, che ha realizzato la rete del momentaneo 0-2, dedica la sua rete: "Per te amico" #Lancho. E poi commenta la vittoria di oggi: "È sempre speciale giocare e segnare".

Edoardo Bove, all'esordio da titolare con la Roma, si è espresso così su Instagram: "Partita importantissima per il nostro cammino europeo".

Anche Marash Kumbulla festeggia il passaggio del turno e si concentra subito sul prossimo impegno: "Vittoria importante su un terreno difficile che ci permette di raggiungere l’obiettivo principale: passare il turno da primi in classifica. Ora testa subito al campionato! Daje Roma".