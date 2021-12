Una buona notizia per José Mourinho: Stephan El Shaarawy ha svolto una parte dell'allenamento a Trigoria in gruppo. Il 92 giallorosso, poi, ha condiviso su Instagram due scatti della seduta odierna: "Di nuovo in campo", il messaggio del 'Faraone'.

Per la Roma si avvicina l'impegno con la Sampdoria, ultima gara del 2021, in programma mercoledì allo Stadio Olimpico alle 18.30.