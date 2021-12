Dopo la vittoria in casa dell'Atalanta, la Roma prosegue la preparazione in vista dell'ultima gara del 2021 contro la Sampdoria, attesa mercoledì alle 18.30 allo Stadio Olimpico.

Oggi a Trigoria è andato in scena un allenamento diviso per gruppi tra chi ha giocato a Bergamo e chi non è sceso in campo. Lavoro individuale per Stephan El Shaarawy che ha svolto anche una parte in gruppo, mentre Spinazzola e Pellegrini si sono allenati a parte.