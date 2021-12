Tra i protagonisti della campagna lanciata dalla Roma per il periodo natalizio "It's a Magic Christmas", Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini scherzano sui social. L'attaccante inglese, che nel video si esprime in italiano, su Instagram commenta menzionando il capitano giallorosso: "Parlo bene italiano".

Pronta la risposta del capitano: "Benissimo brother".