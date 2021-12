AS Roma, 'It's a Magic Christmas' per i tifosi: "Magia ogni volta che siamo insieme". Protagonisti Mourinho, Pellegrini, Abraham e Giugliano (VIDEO)

Con le festività natalizie alle porte, la Roma ha lanciato la campagna "It's a Magic Christmas" attraverso un video in cui sono protagonisti José Mourinho, capitan Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham (che parla italiano...) e Manuela Giugliano.

"Ovunque, magicamente, tutti insieme", è lo slogan della campagna natalizia che sottolinea l'importanza del ritorno dei tifosi allo stadio dopo la pandemia da Covid-19. "Esistono momenti magici fatti per stare insieme e sappiamo farlo in modi diversi - si può ascoltare nel video prodotto dal club - . Siamo stati vicino senza esserlo, siamo stati una famiglia che va oltre il sangue. Siamo felici quando lo sono i nostri fratelli o sorelle o tutti quelli che sono diventati il nostro posto sicuro. È festa ogni volta che siamo in quel posto, è magia ogni volta che siamo insieme. Ogni volta che, ovunque siamo, qualcosa o qualcuno ci fa sentire a casa".

La campagna prevede 4 momenti “magici” che verranno svelati nel corso del mese sul sito della Roma (qui) e attraverso i canali social del club. Saranno svelate diverse iniziative con protagonisti i tifosi. Da subito intanto è attivo il concorso “1927 Mailbox”, attraverso il quale i tifosi più piccoli possono inviare una letterina a Romolo esprimendo un desiderio e i più fortunati lo vedranno realizzato.