Twitter, la Roma 'propone' una nuova regola: "La partita non inizia fino a quando i tifosi non finiscono l'inno" (VIDEO)

"Nuova regola: la partita non può iniziare fino a quando i nostri tifosi non hanno finito di cantare l'inno!", così su Twitter la Roma 'propone' una nuova regola. Ieri, in occasione di Roma-Torino, l'inno giallorosso 'Roma, Roma, Roma' è stato interrotto e cantato a cappella dai 45mila tifosi presenti e il direttore di gara Chiffi ha aspettato per fischiare il calcio d'inizio.

??❤️ A new rule: the game can't start until our fans have finished the anthem! ?#ASRoma pic.twitter.com/Ztz5mageN4 — AS Roma English (@ASRomaEN) November 29, 2021