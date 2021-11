VIDEO - Roma-Torino, Olimpico da brividi: tutto lo stadio canta l'inno "Roma, Roma" e Chiffi tarda il fischio d'inizio

Lo scenario che ha accompagnato il fischio d'inizio di Roma-Torino è stato da brividi. Dopo l'inno della Serie A, come ormai è consuetudine all'Olimpico, è partito l'inno "Roma, Roma". di Antonello Venditti. La querelle con la Lega per la questione dell'inno diffuso dopo quello ufficiale della Serie A ormai è stata 'congelata' dopo l'audizione in Procura Federale di Pinto e Lombardo. Oggi è successo quello che era già avvenuto in Roma-Empoli dello scorso 3 ottobre: la musica si è interrotta e tutti i 45 mila tifosi presenti hanno intonato l'inno giallorosso. L'arbitro Chiffi ha aspettato la fine dell'esecuzione prima di fischiare l'inizio del match.