Tappa a Milano per Gonzalo Villar nel weekend libero concesso da José Mourinho alla squadra, che oggi pomeriggio tornerà ad allenarsi a Trigoria. Il centrocampista della Roma, che ha anche condiviso nei giorni scorsi uno scatto col tennista e connazionale Carlos Alcaraz, si è mostrato carico su Instagram: "Back to Rome and back to work. Let's go" ("Ritorno a Roma e al lavoro. Forza").