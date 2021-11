FOTO - Instagram: Villar a Milano per le Next Gen ATP Finals, incontro con il tennista Alcaraz

Tappa fuori Roma per Gonzalo Villar. Dopo l'allenamento di ieri a Trigoria il centrocampista della Roma ieri è stato a Milano, dove sono in corso le Next Gen ATP Finals, torneo di tennis riservato ai migliori Under 21 del circuito ATP. Villar ha incontrato Carlos Alcaraz, connazionale e conterraneo (entrambi sono infatti originari di Murcia). Ieri Alcaraz si è conquistato il pass per le semifinali battendo in 4 set l'argentino Cerundolo (punteggio di 4-0, 4-1, 2-4, 4-3) e affronterà Baez nel prossimo turno.