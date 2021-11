Dopo la positività al Coronavirus riscontrata alla vigilia di Genoa-Roma, Gonzalo Villar dovrà affrontare almeno una decina di giorni di stop. Il centrocampista spagnolo ha più volte manifestato l'amore per il suo lavoro, tanto da definire in altre occasioni il pallone come il suo 'migliore amico'. Anche stavolta lo spagnolo pubblica una malinconica storia su Instagram mentre è intento a palleggiare. "Missing my best friend" - letteralmente 'mi manca il mio migliore amico' - il commento.