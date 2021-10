Instagram, Villar e il pallone: "Best friend" (FOTO)

Con le sue quotazioni al ribasso dopo le ripetute esclusioni nel corso della prima fase della stagione e la disfatta di Bodo, Gonzalo Villar si dedica a quello che sa fare meglio: giocare a pallone. E allora ecco che sul profilo Instagram dello spagnolo appare una storia che lo immortala nel corso della seduta d'allenamento, proprio a tu per tu con la sfera. Chiaro il commento di Villar: "Best friend". Curiosa anche la scelta musicale del calciatore, che come colonna sonora sceglie 'Più bella cosa', di Eros Ramazzotti.