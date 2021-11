Instagram, Felix chiarisce l'equivoco: "Nessun intento razzista, non sono offeso. La Roma è una famiglia" (FOTO)

Ci pensa il diretto interessato a mettere un punto alle polemiche generate da alcuni commenti in sottofondo del video pubblicato da Felix, quello che immortalava Josè Mourinho mentre gli consegnava il regalo promessogli. Le immagini avevano fatto rapidamente il giro del web, inizialmente per il retroscena raccontato nel post partita di ieri dal tecnico della Roma, ma poi anche per delle frasi ritenute offensive pronunciate da uno dei presenti. Di seguito il commento di Felix:

"Ciao a tutti, ho letto tanti commenti sul video che ho pubblicato prima relativo ad un momento speciale per me con il mio allenatore. Voglio assicurare a tutti che non mi sono offeso in nessun modo per il commento in sottofondo nel video, e che credo sinceramente non ci fosse nessuna intenzione di tipo razzista. Dal primo giorno qui nel club sono stato accolto nella famiglia da tutti, che scherzano con me come se fossimo membri di una famiglia. Sanno che mi piacciono molto le banane e questo è diventato un motivo di scherzo qualche volta. Quel commento era solo un altro di quegli scherzi. Qui alla Roma mi sento a casa e mi ci sento sin da quando sono arrivato. Sono grato per il supporto ricevuto da tutti qui a Trigoria e non mi piace pensare che le persone possano essersi fatte un'idea sbagliata dell'accaduto. Grazie per la preoccupazione, ora torniamo a concentrarci sulla prossima partita".