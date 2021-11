VIDEO - Mourinho, promessa mantenuta: ecco il regalo per Felix. Video rimosso per una gaffe in sottofondo

"Gli avevo promesso di comprargli delle scarpe che costano tanto, 800 euro. Era venuto a dirmi di non dimenticarlo, domani mattina le comprerò". Detto e fatto: José Mourinho mantiene la promessa fatta a Felix Afena-Gyan, che ieri con la sua doppietta ha regalato alla Roma 3 punti importanti. Regalo ricambiato dallo Special One, che l'ha ricevuto nel suo ufficio a Trigoria consegnandogli il regalo promesso, un paio di Balenciaga blu. Il giovane attaccante giallorosso, visibilmente emozionato, le ha provate sotto lo sguardo dello Special One e dei suoi collaboratori, improvvisando anche un balletto.

Il momento è stato ripreso da un video pubblicato su Instagram dallo stesso Felix, che è stato però costretto a rimuoverlo. Il motivo è una battuta infelice di uno dei presenti che, mentre Felix era intento a scartare il regalo, si è lasciato andare ad una battuta piuttosto pesante: "Dentro ci sono le banane, Felix...". Lo stesso giocatore ha riso alla battuta ed è evidentemente stato al gioco, ma ha poi deciso di rimuovere comunque il filmato quando questo ormai era già circolato.