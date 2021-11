FOTO e VIDEO - El Shaarawy si allena anche in vacanza: corsa in spiaggia a Dubai

José Mourinho ha concesso il weekend libero alla Roma, con appuntamento previsto per lunedì pomeriggio per la ripresa degli allenamenti a Trigoria in vista dell'impegno in casa del Genoa. Stephan El Shaarawy ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno di relax a Dubai: il giallorosso, però, si è allenato condividendo su Instagram un video mentre corre in spiaggia con il fratello.