A suon di prestazioni con la maglia della Roma, Tammy Abraham ha riconquistato l'Inghilterra: è notizia di ieri la convocazione dell'attaccante classe '97, passato in estate dal Chelsea alla Roma, da parte del ct Southgate. Con uno foto di Abraham sorridente e un messaggio su Twitter la Nazionale inglese ha accolto il centravanti: "È bello riaverti con noi".

Great to have you back with us, @tammyabraham! ? pic.twitter.com/DjpDbaMwDQ

— England (@England) October 5, 2021