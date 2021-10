Secondo un'indiscrezione del sito sportivo inglese The Athletic, anche Tammy Abraham partirà con la sua nazionale. Il ventiquattrenne sarebbe stato chiamato da Southgate per i match validi per le qualificazioni ai mondiali in Qatar in cui l'Inghilterra sfiderà l'Andorra e l'Ungheria. Il centravanti non sostituirà nessuno, ma la convocazione sarebbe arrivata come premio per la 'forma impressionante' mostrata nelle ultime partite con la maglia della Roma.

(theathletic.com)

