L'infortunio di Tammy Abraham, seppur ancora da valutare, ha scosso tutto l'ambiente giallorosso. La Roma non è da meno, tanto che il club ha ironizzato sulla pausa per le nazionali e sui tifosi che dicono di amarla, utilizzando una lunga fila di bandiere rosse, indice di allarme nel linguaggio social e non solo.

“I love the international break” ??????????????????????????? — AS Roma English (@ASRomaEN) October 13, 2021