Nella notte il pareggio tra Uruguay e Colombia, che ha visto tra i protagonisti anche il laterale della Roma Matias Vina. A seguito dello 0-0, l'ex Palmeiras - coinvolto anche in un duro scontro di gioco con Juan Cuadrado - ha commentato così su Instagram il risultato: "Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma continuiamo così. Concentrati su ciò che verrà. Grazie per il supporto! Forza Uruguay!".