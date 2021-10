Uruguay-Colombia 0-0: Viña in campo 90 minuti, un assist 'mancato' e colpo al volto da Cuadrado (VIDEO)

Prima partita alle spalle per Matias Viña in questa finestra di calcio internazionale. Il terzino della Roma è sceso in campo a Montevideo nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Uruguay e Colombia, terminato 0-0. Risultato che tiene la Celeste ancora in corsa per la qualificazione: l'Uruguay resta terzo in classifica con 16 punti, agganciato dall'Ecuador (si qualificano le prime 4, la quinta va agli spareggi).

Viña è stato schierato titolare dal ct Tabarez e ha giocato l'intero match. Buona partita dell'esterno giallorosso, in particolare nel primo tempo. Al 22' ha confezionato l'assist per un gol realizzato da Suarez e poi annullato per fuorigioco.

Prestazione calata poi nella ripresa, dove è stato protagonista involontario di un discusso episodio arbitrale. Al 62', con i giocatori della Celeste in pressing, Viña ha ricevuto una gomitata in faccia da Cuadrado al limite dell'area. Solo cartellino giallo per lo juventino, graziato dal mancato intervento del VAR nonostante le proteste degli uruguaiani. Cuadrado era già diffidato e salterà per squalifica la prossima partita con il Brasile. Sempre in tema Juve (alla ripresa del campionato ci sarà la sfida con la Roma), all'orizzonte un turno di riposo anche per Bentancur: ammonito nel corso del primo tempo e anche lui diffidato, salterà quindi la sfida con l'Argentina in programma nella notte tra domenica e lunedì.