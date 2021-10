Instagram, Mourinho: "Freddo, vento e campo artificiale? Chi se ne frega...Grazie ai 400 tifosi, troppo amore". E in sottofondo: "La colpa è solo nostra..." (VIDEO)

La Roma arriva in Norvegia accolta da condizioni atmosferiche certamente non semplici. E José Mourinho con un video su Instagram mostra staff e squadra in campo tra neve, freddo e vento, inviando anche un messaggio speciale per i tifosi in trasferta: "La nostra famiglia è atterrata a Bodø. Freddo? Vento? Campo artificiale? Chi se ne frega, giochiamo e diamo alle persone ciò che amano: il calcio...400 tifosi hanno viaggiato, questo è amore. Grazie mille".

In sottofondo si sente un giocatore dire: "La colpa è solo nostra...", frase ricordata anche dal tecnico portoghese in conferenza stampa.