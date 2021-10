Instagram, Felix sul debutto in Serie A: "Giornata memorabile, vittoria importante"

Uno dei protagonisti, a sorpresa, della vittoria della Roma sul Cagliari è stato Felix Afena-Gyan. Il giovane ghanese della Primavera è stato chiamato in causa da Mourinho e ha risposto presente con una prestazione di personalità. Il classe 2003 ha poi commentato il debutto in Serie A sul suo profilo Instagram: "Gloria al Signore per quanto è accaduto. Giornata memorabile, una vittoria importante, indimenticabile il debutto in Serie A. Un grande ringraziamento a tutti"