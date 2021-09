Twitter, gli auguri di Virginia Raggi a Totti: "Un campione impegnato in tante battaglie in difesa dei più deboli" (FOTO)

Arrivano anche gli auguri anche della sindaca di Roma Virginia Raggi a Francesco Totti per i suoi 45 anni compiuti oggi. "Tanti auguri Francesco Totti. Un campione dello sport impegnato in tante battaglie in difesa dei più deboli. Buon compleanno!", scrive Raggi su Twitter all'ex capitano e dirigente della Roma.

Tanti auguri Francesco @Totti. Un campione dello sport impegnato in tante battaglie in difesa dei più deboli. Buon compleanno! pic.twitter.com/iQp43ro1xR — Virginia Raggi (@virginiaraggi) September 27, 2021