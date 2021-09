Instagram: Zalewski torna a Roma dopo gli impegni con la Polonia (FOTO)

Si chiude la sosta per le Nazionali e anche Nicola Zalewski, chiamato per la prima volta dalla Polonia del ct Paulo Sousa, torna a Roma, come mostra il classe 2002 su Instagram con uno scatto di un biglietto aereo. Il giallorosso ha debuttato con la maglia della sua Nazionale contro San Marino, fornendo anche un assist, e ieri è rimasto in panchina nel pareggio contro l'Inghilterra.