Instagram, Spinazzola senza tutore. Rientro sempre più vicino (FOTO)

Leonardo Spinazzola, terzino della Roma infortunatosi durante l'Europeo con la maglia dell'Italia, prosegue il suo percorso di recupero per poter tornare il prima possibile a disposizione di José Mourinho. All'interno di un'intervista rilasciata questa mattina a SportWeek, il giallorosso ha spiegato come il suo obiettivo sia quello di tornare in campo per dicembre. Tutto possibile stando a quanto si può vedere dalle foto apparse sul profilo Instagram della compagna del calciatore, in cui è possibile osservare Spinazzola senza più il tutore sulla gamba e senza stampelle.