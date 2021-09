Instagram, Mourinho: "Bello vincere di nuovo, ma qualcuno ha deciso di essere protagonista..." (FOTO)

"Giocare dopo una sconfitta non è mai facile e vincere di nuovo è una bella sensazione, anche se qualcuno ha deciso di essere protagonista", così esulta su Instagram José Mourinho dopo l'1-0, con firma di Tammy Abraham, inflitto all'Udinese all'Olimpico. E lo Special One non nasconde la critica finale al direttore di gara, Antonio Rapuano, con chiaro riferimento all'espulsione per doppia ammonizione di Lorenzo Pellegrini.