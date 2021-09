Roma-Udinese: espulso Pellegrini per doppia ammonizione, salterà il derby

Una tegola nel finale di partita per José Mourinho. Lorenzo Pellegrini non sarà a disposizione del tecnico giallorosso per il derby con la Lazio di domenica prossima. Il capitano della Roma è stato espulso al 90' del match con l'Udinese per somma di ammonizioni. Dopo il primo giallo rimediato nella prima metà della ripresa per un fallo a centrocampo, l'arbitro Rapuano l'ha punito con una seconda ammonizione dopo un contrasto aereo con Arslan.