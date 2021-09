Instagram, Keramitsis: "Sono molto felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita con la Roma" (FOTO)

La Roma nella giornata di ieri ha reso noto di aver rinforzato il settore giovanile con l'acquisto di Dimitrios Keramitsis, difensore greco classe 2004 prelevato dall'Empoli. Il giovane ha voluto festeggiare la sua nuova avventura in giallorosso pubblicando degli scatti accompagnati dalla frase: "Sono molto felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita con la Roma. Ringrazio tutti per la fiducia che hanno dimostrato verso di me e sono pronto a dare tutto per questa maglia. Forza Roma".