Ufficiale: preso dall'Empoli il 2004 Keramitsis (FOTO)

Nuovo rinforzo per il settore giovanile della Roma: il club, come rende noto con una nota su Twitter, accoglie Dimitrios Keramitsis, difensore greco classe 2004 prelevato dall'Empoli. "Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Dimitrios Keramitsis, difensore greco classe 2004, proveniente dall'Empoli", il tweet di benvenuto della Roma.

? Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Dimitrios Keramitsis, difensore greco classe 2004, proveniente dall'Empoli #ASRoma pic.twitter.com/aiieEeQ36N — AS Roma (@OfficialASRoma) September 7, 2021