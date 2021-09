Altro giorno di lavoro per i giocatori della Roma a Trigoria: non può mancare ovviamente Josè Mourinho, simbolo finora di questo primissimo scorcio di stagione giallorossa. Il mister ha voluto scherzare postando su Instagram alcuni scatti che lo immortalano alle prese con i paletti da slalom per l'allenamento. Nonostante una posa non proprio comoda, il tecnico portoghese sembra perfettamente a suo agio mentre li piazza sul manto verde del 'Campo Testaccio'.