Trigoria: rinforzo muscolare ed esercizi con il pallone. A parte Smalling

Altro giorno di allenamento a Trigoria in vista della sfida contro il Sassuolo, dopo la pausa per le nazionali. I giocatori della Roma hanno effettuato una prima parte di rinforzo muscolare in palestra per poi scendere sul campo e cimentarsi in alcuni esercizi con il pallone. Ancora a parte Chris Smalling, alle prese con il percorso di recupero per il proprio infortunio muscolare.