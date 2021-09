A circa 24 ore dalla sfida tra Roma e Cska Sofia, valida per la prima giornata dei gironi di Conference League, la squadra bulgara ha svolto il proprio allenamento di rifinitura. Dopo le parole di Mourinho e Mladenov in conferenza stampa, i prossimi avversari della Roma sono scesi sul manto erboso dello Stadio Olimpico per le prove generali in vista del match di domani. Gli scatti dell'allenamento in un post Instagram pubblicato dal profilo ufficiale del CSKA.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)