Roma-CSKA Sofia, Mladenov: "Mourinho ha tanti giocatori a disposizione, mentre noi abbiamo grandi problemi" - Mattheij: "Proveremo a dare il massimo"

Il traguardo della Conference League...

Sì, bello tutto quello che abbiamo fatto finora, ma giochiamo per tenere alto il nome del Cska. Dobbiamo giocare al massimo e sfruttare questa chance.

Può essere un vantaggio per voi aver giocato contro la Roma già l'anno scorso?

Non ho visto la partita l'anno scorso, ma in ogni caso la Roma sarà una squadra nuova anche perché ha cambiato tecnico. Sono tra le migliori squadre europee e Mourinho tra i migliori al mondo.