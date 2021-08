VIDEO - Borja Mayoral e il 'This or that' su Tik Tok: tra tortillas, colpi di tacco e... Superman

Proseguono le interviste con il format su Tik Tok, "This or that", per conoscere alcune curiosità dei giocatori della Roma: dopo Shomurodov, è il turno di Borja Mayoral scegliere tra due preferenze segnando nella porta corrispondente.

Niente pizza per Mayoral che sceglie il piatto spagnolo tortillas di patate, un colpo di tacco ad una rovesciata, Raul a Sergio Ramos e il mare alla montagna. Né rock 'n' roll né hip-hop, ma sui gusti in tema di supereroi non ha dubbi: netta preferenza per Superman anziché Batman.