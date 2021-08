VIDEO - NBA, pasta e Instagram: le curiosità su Shomurodov nella particolare intervista su Tik Tok

Un'intervista...particolare ad Eldor Shomurodov: il nuovo attaccante della Roma, in gol al debutto in amichevole contro il Betis, ha risposto a qualche curiosità segnando in una delle due porte che aveva davanti in base alle sue preferenze.

L'uzbeko, in base alle risposte, preferisce Ronaldo a Rivaldo, i messaggi vocali a quelli scritti, la pasta alla pizza, la NBA alla NHL, la carne al pesce e, passando ai social, sceglie Instagram VS Twitter e le interviste social al posto di quelle classiche. Infine, meglio il caffè del tè e i cani dei gatti.