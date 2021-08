La Roma svolge una partitella a campo ridotto ed El Shaarawy segna un gol di tacco (VIDEO)

La Roma prosegue il suo percorso di avvicinamento alla nuova stagione in Portogallo, dove la squadra di José Mourinho è volata dopo una prima parte di ritiro svolta tra le mura di Trigoria. Lo Special One sta facendo particolare attenzione a lavorare sulla tattica e, come mostrano le immagini apparse sui profili social della Roma, fa svolgere partitelle a campo ridotto alla squadra. Proprio durante una di queste El Shaarawy ha scelto di mettersi in mostra realizzando un gol di tacco, dopo aver ricevuto la palla direttamente dalla linea difensiva.