Instagram, Zaniolo torna al gol: "Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. I'm back" (FOTO)

L'infortunio, il recupero e, infine, il gol: Nicolò Zaniolo è tornato a segnare, dopo la lunga assenza per l'infortunio al ginocchio, in occasione della vittoria contro il Trabzonspor in Conference League per 3-0. Oltre ad aver parlato alla stampa, il 22 romanista ha anche condiviso la sua felicità su Instagram citando una canzone di Vasco Rossi: "Eh già, sembrava la fine del mondo...ma sono ancora qua! Grazie a tutti voi! I’m back".